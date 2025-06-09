Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрении в получении крупной взятки

Утром в понедельник, 9 июня, стало известно о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова. По предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, однако официальных комментариев о его задержании пока нет.

Мэра города уже доставили во 2-е управление Следственного комитета (СК) по особо важным делам. Логинова допрашивают и могут перевести в Москву, его делом занимается центральный аппарат СК.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Показания против мэра Красноярска, по некоторым данным, дали его советник Артур Арутюнян, которого в феврале 2025 года задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а также находящиеся под следствием гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и Алексей Давыдов, работавший заместителем Логинова.

Задержание мэра города связали со скандалом вокруг асфальтобетонного завода

Предполагается, что следственные действия в отношении Логинова связаны с делом его советника Артура Аратюняна, который оказался под следствием из-за махинации с торгами. Его подозревают в превышении полномочий при продаже помещений, которые ОАО «Асфальтобетонный завод» приобрел на торгах в ноябре 2023 года.

Следствие считает, что советник Логинова незаконно поручил главе департамента городского хозяйства и исполняющему обязанности директора муниципальной управляющей компании Красноярска, не передавать помещения предприятию и расторгнуть договор с асфальтобетонным заводом. Ущерб предприятию составил 455 миллионов рублей.

Задержанию Логинова предшествовали и другие уголовные дела

Летом 2024 года сотрудники силовых структур раскрыли «дорожный картель», после чего был арестован гендиректор группы компании «Промстрой» Декард Ханагян. Следствие считает, что акционерное общество САТП, которое занимается содержанием автомобильных дорог в Красноярске, выигрывало муниципальные контракты Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) и отдавало их на субподряд «Промстроя». В результате компания Ханагяна получила миллиард рублей, а муниципальное предприятие — всего пять миллионов.

В октябре того же года первый вице-мэр города Вадим Войцеховский покинул пост в связи с утратой доверия. Тогда надзорные органы увидели конфликт интересов в деятельности красноярского чиновника.

Через несколько месяцев, в декабре 2024 года, силовики задержали бывшего вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова по делу о коррупции. Ему вменяют передачу взяток на сумму 73 миллиона рублей бывшему руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города.

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Отставки Логинова требовали у губернатора

К губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову обращался депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков. Он требовал отставки Логинова и создал соответствующую петицию. Такое обращение он направил после серии уголовных дел против бывших красноярских чиновников, которые, как указывалось, подрывают доверие к мэру.

После ареста советника Главы города «по организации коррупции» Арутуняна А.В. начался процесс желания чиновников явиться в правоохранительные органы с документами и дачей показаний в отношении и Советника и самого Главы по различным вопросам, где, как люди говорят, их заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения Вячеслав Дюков депутат горсовета Красноярска

Как отметил политолог Александр Чернявский, слухи о том, что у Логинова могут быть проблемы с сотрудниками силовых структур, появились весной 2024 года. Эксперт назвал задержание мэра Красноярска головной болью для губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Логинов руководил Красноярском третий год

Логинов занял кресло градоначальника в сентябре 2022 года. С 2017 по 2022 год он занимал пост первого заместителя главы Красноярска, еще раньше он руководил Свердловским и Советским районами города.

До этого, в 2012 году, Логинов работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО «Асфальтобетонный завод». С 2012 по 2016 год Логинов занимал посты руководителей департаментов администрации Красноярска.