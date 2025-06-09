Роналду расплакался после победы в финале Лиги наций

Криштиану Роналду не сдержал слез после победы португальцев в финале Лиги наций

Нападающий сборной Португалии футболист Криштиану Роналду не сдержал слез после победы своей команды в финале Лиги наций. Сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 2:2 (5:3 — серия пенальти), передает РИА Новости.

В ходе матча футболист вышел на поле в стартовом составе и забил один гол. Его заменили на 88-й минуте из-за повреждения.

По окончании встречи Роналду не справился с эмоциями и заплакал на поле.

Сборная Португалии во второй раз становится чемпионом в Лиге наций.

Ранее нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл отношение к игроку «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелю Месси. Он также рассказал, как переводил коллеге с английского, когда у того возникали трудности с переводом.