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05:31, 9 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных последствиях удаленки

Сомнолог Гаврилова: У работников на удаленке есть риск остановки дыхания во сне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

У работников на удаленке высокий риск бессонницы, а если человек при этом беспорядочно питается и мало двигается, то возникает риск остановки дыхания во сне. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

«Чаще всего это гиподинамия (ослабление мышечной деятельности – прим. «Ленты.ру»), чай, кофе, перекусы, соответственно нерегулярный цикл сон-бодрствование. Они могут встать, когда хотят, лечь, когда хотят. Это может привести к бессоннице, снижению фона настроения, к наращиванию веса», — сказала Гаврилова.

Она добавила, что у работников удаленки высок риск развития бессонницы, а если человек еще и «заедает», мало двигается и полнеет, то может развиться апноэ — остановка дыхания во сне.

Врач посоветовала выстроить режим дня так, чтобы он был как во время работы в офисе. Людям с бессонницей не рекомендуется спать днем, а для всех остальных дневной сон не должен превышать 20-30 минут, подчеркнула Гаврилова. Большинству взрослых людей необходимо 7-8 часов сна, но есть и те, кому достаточно 4-5 часов, а кому-то нужно 10-12 часов. Для быстрого засыпания она посоветовала регулярные аэробные нагрузки и релаксационные методики — медитации и растяжки.

Норма сна формируется к 20 годам и не меняется в течение жизни, сообщила сомнолог.

Врач-невролог Ольга Соколова предупреждала, что прерывистый сон может нанести серьезный вред здоровью. Во время сна, объясняла эксперт, мозг проходит несколько важных фаз, и, если цикл сна прерывается, организм не успевает восстановиться. Во время дневного сна из-за природных гормональных ритмов мозг восстанавливается хуже, а глубокие фазы сна часто отсутствуют.

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