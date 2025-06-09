Россиян захотели штрафовать в сто раз строже за один вид нарушений

Политолог Ярошенко: Следует в сто раз ужесточить штрафы за мелкое хулиганство

Россиян захотели штрафовать в сто раз строже за один вид административных нарушений — мелкое хулиганство. С такой идеей выступил российский политолог Алексей Ярошенко, его слова приводит портал 360.ru.

По мнению Ярошенко, ужесточить наказание по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях следует в воспитательных целях, так как действующий размер штрафа — мизерный и смехотворный. «Если мы наказываем за экстремизм в интернете, но терпим антиобщественное поведение в реальной жизни, то это неправильный подход, надо порядок на улицах наводить», — отметил политолог.

По его словам, размер штрафа должен составлять не от 500 рублей до 1000 рублей, а от 50 до 100 тысяч рублей. Ярошенко добавил, что высокие штрафы за мелкое хулиганство должны являться не местью, а способом профилактики.

Человек платит тысячу рублей, на следующий день идет и снова продолжает действовать. Это деморализует и граждан, и самих полицейских Алексей Ярошенко

Ранее сообщалось, что за продажу энергетиков детям в России ввели штрафы до полумиллиона рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что энергетики ведут к развитию ряда серьезных заболеваний у несовершеннолетних.