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12:32, 9 июня 2025Спорт

Российский биатлонист захотел уйти в политику

Российский биатлонист Бажин: Хочу стать депутатом после завершения карьеры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Бажин

Кирилл Бажин. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский биатлонист Кирилл Бажин захотел уйти в политику. Его слова приводит Sport24.

Бажин рассказал, что его стала интересовать законодательная сфера, он погрузился в изучение законов и решил получить второе высшее образование. Сейчас спортсмен обучается в Амурском государственном университете на юридическом факультете.

«Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Надеюсь, получится остаться дома — в Свердловской области», — заявил он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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