Симоньян раскрыла значение браслетов на шоу Владимира Соловьева

Маргарита Симоньян носит на руке пропуск в реанимацию к мужу Тиграну Кеосаяну

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла значение украшений, которые она надела на эфир шоу «Соловьев Live». Пост появился в ее личном Telegram-канале.

Внимание поклонников привлекли браслеты журналистки, в которых она посетила передачу телеведущего Владимира Соловьева. Оказалось, что Симоньян носит на руке православный браслет с образами святых, а также розовый браслет, который является пропуском в больницу, где проходит лечение ее муж Тигран Кеосаян.

«Это Тиграна браслет с маленькими образами святых. В храмах такие продаются. Он у него на прикроватной тумбочке всегда лежал, а я решила носить, пока Тигран не вернется к своей тумбочке. Тогда обратно положу, — пояснила знаменитость. — Если Вы про розовый, то это не браслет, а пропуск к нему в реанимацию. Я не снимаю, чтобы не стоять за ним заново в больнице каждый день».

8 января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она отметила, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем.