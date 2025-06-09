Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:28, 9 июня 2025Силовые структуры

Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

ФСБ пресекла 236 попыток незаконного экспорта военного оборудования
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

ФСБ с октября 2023 года пресекла 236 попыток незаконного экспорта беспилотников, оборудования и комплектующих для военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Вывезти из страны пытались оптическое оборудование, авиационное имущество, подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику и металлопродукции. Помимо этого, фиксировались факты попыток передачи сведений о технологиях производства и ремонте вооружения и военной техники.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.

Ранее попытки добыть вооружение в России в ФСБ назвали беспрецедентными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    В ЛНР объяснили значение продвижения ВС России в Днепропетровской области

    ФСБ задержала готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве

    ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в российском приграничье

    В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

    ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве

    В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

    Орудовавшего в России в 1990-х лесного маньяка заметили в рядах ВСУ. Он изощренно расправлялся с влюбленными парами в полнолуние

    Названа новая причина наступления России на Днепропетровскую область

    Британия пригрозила Грузии войной с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости