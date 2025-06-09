Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

ФСБ пресекла 236 попыток незаконного экспорта военного оборудования

ФСБ с октября 2023 года пресекла 236 попыток незаконного экспорта беспилотников, оборудования и комплектующих для военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Вывезти из страны пытались оптическое оборудование, авиационное имущество, подшипниковую продукцию, радиолокационные комплексы, химические элементы, военное снаряжение, специальную автомобильную технику и металлопродукции. Помимо этого, фиксировались факты попыток передачи сведений о технологиях производства и ремонте вооружения и военной техники.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.

Ранее попытки добыть вооружение в России в ФСБ назвали беспрецедентными.