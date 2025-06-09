В ФСБ назвали беспрецедентными попытки добыть вооружение в России

ФСБ: недружественные страны пытаются добыть в РФ оружие для Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала беспрецедентным число попыток добыть в России военную технику и комплектующие для Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Деятельность по добыче вооружения в РФ координируют иностранные спецслужбы. По предварительной информации, их интересует продукция ракетно-космической, авиационной и судостроительной отраслей, а также боеприпасы, обычные средства вооружения, связи и радиоэлектроники.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли вывоз за границу авиачастей к российским вертолетам. Комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на 400 миллионов рублей попали на видео.