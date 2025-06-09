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10:25, 9 июня 2025Силовые структуры

Контрабанда авиачастей к российским вертолетам на сотни миллионов попала на видео

Появилось видео контрабанды авиачастей для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на ₽400 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Контрабанда авиачастей к российским вертолетам на 400 миллионов рублей, которую пресекли сотрудники ФСБ, попала на видео. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видны комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17.

О том, что ФСБ пресекла контрабанду авиачастей за границу стало известно 9 июня. Предварительно, к ней причастна группа из шести человек, в которую вошли граждане России, Украины и Ближнего Востока. Контрабандистов координировали зарубежные кураторы.

По данным ведомства, при помощи указанных комплектующих можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.

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