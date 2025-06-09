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11:28, 9 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

ФСБ: Киев нуждается в запчастях для ремонта поврежденной на СВО военной техники
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ назвали беспрецедентными попытки добыть вооружение в России

Фото: Stringer / Reuters

Киев остро нуждается в запчастях для ремонта своей военной техники, подбитой российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют значительные потери военной техники советского и российского производства, а также вооружений, полученных от западных партнеров, выведенных из строя подразделениями Российской армии, отметил представитель ФСБ.

В ведомстве назвали беспрецедентным число попыток добыть в России военную технику и комплектующие для Киева, эту деятельность координируют иностранные спецслужбы. По предварительной информации, их интересует продукция ракетно-космической, авиационной и судостроительной отраслей, а также боеприпасы, обычные средства вооружения, связи и радиоэлектроники.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли вывоз за границу авиачастей к российским вертолетам. Комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на 400 миллионов рублей попали на видео.

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