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14:35, 9 июня 2025Наука и техника

Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

НАСА: Корабль Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Пилотируемый корабль Starliner отправится к Международной космической станции (МКС) не раньше 2026 года. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

Американское космическое агентство пока не решило, будет предстоящий полет пилотируемым или нет. «НАСА оценивает самый ранний потенциал для полета Starliner к Международной космической станции в начале 2026 года, ожидая сертификации системы и решения технических проблем Starliner», — уточнили в агентстве.

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В апреле издание сообщило, что компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

В том же месяце обозреватель портала ArsTechnica Эрик Бергер рассказал, что перед стыковкой с МКС астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс практически не могли контролировать Starliner, на борту которого они находились.

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