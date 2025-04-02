Стало известно о потере контроля астронавтов над Starliner

ArsTechnica: Перед стыковкой с МКС астронавты не могли контролировать Starliner

Перед стыковкой с Международной космической станцией (МКС) астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс практически не могли контролировать пилотируемый корабль Starliner. Об этом обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру стало известно от экипажа.

«По сути, Уилмор больше не мог полностью контролировать Starliner. Но просто отказаться от попытки стыковки было не самым приемлемым решением. Так же, как двигатели были нужны для управления кораблем во время стыковки, они также были необходимы Starliner для его схода с орбиты и входа в атмосферу Земли. Поэтому Уилмору пришлось размышлять, что рискованнее: приближаться к космической станции или попытаться вернуться на Землю», — пишет автор.

Как заметил в интервью ArsTechnica Уилмор, после стыковки Starliner с МКС у него появилась уверенность, что экипаж не будет возвращаться на Землю на корабле производства компании Boeing.

В марте издание сообщило, что НАСА планирует провести масштабную проверку двигателей пилотируемого космического корабля Starliner перед его следующим запуском, который состоится в 2025 или 2026 году.