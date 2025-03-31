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19:24, 31 марта 2025Наука и техника

НАСА проведет масштабную проверку двигателей Starliner

ArsTechnica: НАСА проведет масштабную проверку двигателей Starliner
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aubrey Gemignani / Nasa / Globallookpress.com

НАСА планирует провести масштабную проверку двигателей пилотируемого космического корабля Starliner перед его следующим запуском. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В следующий раз корабль отправится в космос в конце 2025-го или, что более вероятно, в 2026 году. В зависимости от результатов проверки двигателей, с которыми связано большинство проблем Starliner, корабль полетит с астронавтами на борту или без них.

Тесты двигателей Starliner намечены на весну и лето. «Испытания на полигоне Белые Пески в Нью-Мексико будут включать в себя интегрированное включение ключевых двигателей Starliner в едином отсеке служебного модуля для проверки подробных тепловых моделей и информирования о потенциальных обновлениях двигательной установки и системы тепловой защиты космического корабля, а также об эксплуатационных решениях для будущих полетов», — заявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

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Ранее издание сообщило, что НАСА в ближайшей перспективе отказывается запускать грузовой корабль Cygnus производства компании Northrop Grumman к Международной космической станции.

Также в марте издание SpaceNews рассказало, что управление захотело отправить Starliner в очередной испытательный полет перед тем, как он станет использоваться для регулярной доставки астронавтов на околоземную орбиту.

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