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12:42, 28 марта 2025Наука и техника

НАСА отказалось запускать корабль Cygnus к МКС

ArsTechnica: НАСА отказалось запускать грузовой корабль Cygnus к МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bill Ingalls / Reuters

НАСА в ближайшей перспективе отказывается запускать грузовой корабль Cygnus производства компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ArsTechnica.

Ранее во время транспортировки во Флориду грузовой контейнер с Cygnus получил повреждения. Последний проведенный НАСА и Northrop Grumman анализ показал, что пострадал грузовой модуль корабля, что делает невозможным его запуск в рамках миссии NG-22 в июне.

Следующая миссия Cygnus — NG-23 — запланирована на осень. Для компенсации NG-22 планируется дополнить грузами миссию SpaceX Dragon (CRS-32), намеченную на апрель. Другими вариантами НАСА изучает отправку к МКС кораблей Starliner или Dream Chaser.

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В августе издание SpaceNews сообщило, что у запущенного к МКС грузового корабля Cygnus возникли проблемы.

Ракета Falcon 9 с кораблем Cygnus стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде к МКС ранее в том же месяце.

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