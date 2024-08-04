Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:30, 4 августа 2024Наука и техника

SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus к МКС

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Успешный запуск ракеты-носителя компании SpaceX произошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 11:02 по времени Восточного побережья США (в 18:02 по Москве).

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 6 августа. Уточняется, что процесс будет осуществляться рукой-манипулятором Canadarm-2 путем захвата сблизившегося со станцией грузового судна и последующим его присоединением к американскому модулю Unity.

Материалы по теме:
Первый батут Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Первый батутКак Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
1 июня 2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКСРоссия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
30 мая 2020

По сообщениям NASA, в рамках миссии космический корабль Cygnus должен доставить на МКС 3,7 тонны груза, в том числе оборудование, материалы для исследований и продовольствие.

Это уже 21-й полет космического грузового корабля к МКС.

Накануне сообщалось, что компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus. Старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину. Что известно о новых самолетах?

      В Москве неизвестный обстрелял четырех самокатчиков

      Россиянину повредили мозг в ходе пластической операции в клинике

      Захарова отреагировала на массовые беспорядки в Британии

      Зеленского обвинили в попытке уничтожить украинцев как нацию

      На Украине уничтожили командира роты морпехов

      Протестующие в Великобритании атаковали отель с нелегальными мигрантами

      Оценено влияние поставок F-16 Украине на обстановку на фронте

      SpaceX успешно запустила ракету с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС

      Российского экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше