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19:46, 3 августа 2024Наука и техника

SpaceX перенесла запуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus

SpaceX перенесла запуск ракеты с грузом для МКС

Фото: Kim Shiflett / Nasa / Globallookpress.com

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus. Об этом говорится в аккаунте организации в соцсети Х.

Старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Он перенесен на воскресенье, 4 августа.

Корабль должен был стартовать с мыса Канаверал и доставить груз на Международную космическую станцию.

Разрешение возобновить пуски Falcon 9 было получено в конце июля. В Федеральном управлении гражданской авиации США приняли такое решение после изучения доклада об аварии ракеты во время одного из предыдущих запусков.

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      Алан Босиков
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