В США разрешили возобновить полеты Falcon 9

Bloomberg: FAA разрешили возобновить остановленные после аварии полеты Falcon 9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) возобновило запуски ракет Falcon 9, приостановленные после аварии две недели назад. Об этом сообщает Bloomberg.

В ведомстве уточнили, что отклонение, возникшее при запуске SpaceX 11 июля, не несло угрозы безопасности окружающих.

Ранее американская компания SpaceX предоставила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) доклад об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство постановило приостановить запуск этих ракет.

Во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг 18 июля на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся.