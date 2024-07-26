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03:51, 26 июля 2024Наука и техника

США приостановили запуск ракет Falcon 9 после аварии

SpaceX предоставила властям США доклад об аварии ракеты Falcon 9

Фото: NASA / Reuters

Американская компания SpaceX предоставила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) доклад об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство постановило приостановить запуск этих ракет. Об этом говорится в публикации в соцсети Х.

Отмечается, что в отчете также описаны действия, призванные исправить нештатную ситуацию. В SpaceX подчеркнули, что способны собрать беспрецедентный объем данных о полетах ее ракет и готовы вернуться к запускам уже 27 июля.

Ранее сообщалось, что сбой в работе двигателя ракеты Falcon 9 привел к первой за семь лет аварии во время пуска аппаратов этого типа. Авиарегулятор Соединенных Штатов призвал приостановить дальнейшие запуски Falcon и предписал SpaceX провести расследование.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг 18 июля на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся.

До этого стало изветсно, что в долгосрочной перспективе основное производство SpaceX будет сосредоточено в Техасе.

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      Юлия Мискевич
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