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11:16, 19 июля 2024Наука и техника

В США объяснили перенос штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

ArsTechnica: в перспективе основное производство SpaceX будет в Техасе

Фото: Steve Jurvetson / Wikipedia

В долгосрочной перспективе основное производство SpaceX будет сосредоточено в Техасе. Таким образом американское издание ArsTechnica объяснило планируемый перенос штаб-квартиры американской компании из Калифорнии.

«Хотя перемещение штаб-квартиры SpaceX в Техас влечет за собой юридические, налоговые и политические последствия, [глава компании Илон] Маск уже сделал ставку на ее будущее в Техасе», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время одним из приоритетов SpaceX является развитие космодрома Starbase, где располагаются, в частности, производственные мощности по сборке многоразовой транспортной системы Starship. Действующие же ракеты Falcon 9 производятся в Калифорнии, однако с течением времени их выпуск должен прекратиться.

Также издание обратило внимание на то, что космические аппараты системы Starlink производятся в штате Вашингтон, но компания уже строит завод по их выпуску в Техасе.

Ранее Маск сообщил, что SpaceX перенесет свою штаб-квартиру в штат Техас в связи с принятием в Калифорнии закона об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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      Иван Потапов
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