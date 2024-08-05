Стало известно о проблемах у запущенного к МКС корабля Cygnus

SpaceNews: у запущенного к МКС корабля Cygnus возникли проблемы

У запущенного к Международной космической станции (МКС) грузового корабля Cygnus возникли проблемы. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

После отделения космического корабля от верхней ступени ракеты Falcon 9 в течение нескольких часов не было никаких обновлений от НАСА или компании Northrop Grumman. «Однако сообщения между астронавтами МКС и Центром управления полетами [в Хьюстоне] показали, что космический корабль не выполнил начальные импульсы для повышения своей орбиты, чтобы прибыть на станцию ​​в начале 6 августа», — говорится в публикации.

По позднее опубликованным данным НАСА, корабль не выполнил маневры «из-за позднего входа в последовательность включения». «Cygnus находится на безопасной высоте, а инженеры Northrop Grumman работают над новыми планом запуска [двигателей]», — пишет SpaceNews.

Ракета Falcon 9 с кораблем Cygnus стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 4 августа. Намеченный на 3 августа пуск носителя с кораблем был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.