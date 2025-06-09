ЦСКА в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» и в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский «Зенит» в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 9 июня, и завершилась со счетом 96:73 в пользу хозяев. Армейцы одержали четвертую победу в противостоянии и забрали титул.

Для ЦСКА это 12-я победа в Единой лиге ВТБ в истории. Это абсолютный рекорд. «Зенит» один раз завоевывал трофей.

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские баскетбольные клубы от участия в турнире. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы. Аналогичные санкции были введены в отношении российских сборных.