Удивительные грибы-«копыта» нашли в России

Грибы-«копыта» нашли в нацпарке «Зигальга» в Челябинской области

В Челябинской области обнаружили удивительные грибы, внешне напоминающие копыта. Об этом сообщает самый молодой национальный парк региона «Зигальга» в Telegram.

Это лиственничная губка (или агарикус) — один из самых необычных грибов в регионе, известный как паразит, поражающий хвойные деревья.

Гриб не только выглядит внушительно — его масса может достигать трех килограммов, — а еще и живет до 75 лет. Обнаружить такие «копыта» можно на стволах лиственниц и кедров, где они вызывают бурую гниль, вытягивая сок из старых деревьев.

Несмотря на вред, который они наносят лесу, эти грибы имеют и полезные свойства. В народной медицине их используют в лечебных сборах: в их губке содержатся витамины и микроэлементы, благотворно влияющие на здоровье человека и помогающие бороться с бронхолегочными недугами.

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