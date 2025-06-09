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21:48, 9 июня 2025Россия

Мединский рассказал о находящихся за границей семьях украинского руководства

Мединский: Семьи руководства Украины очень хорошо себя чувствуют за границей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Cемьи украинского руководства с британскими паспортами находятся за границей и очень хорошо себя чувствуют, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

По его словам, война им ничем не грозит. По мнению Мединского, власти на Украине выгодно продолжать конфликт, так как она может выжить только в этом случае.

«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей», — подчеркнул он.

В январе сообщалось, что супруга украинского президента Елена Зеленская отдохнула в отеле за 773 тысячи рублей в сутки в Швейцарии.

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