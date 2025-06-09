Мединский: Семьи руководства Украины очень хорошо себя чувствуют за границей

Cемьи украинского руководства с британскими паспортами находятся за границей и очень хорошо себя чувствуют, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

По его словам, война им ничем не грозит. По мнению Мединского, власти на Украине выгодно продолжать конфликт, так как она может выжить только в этом случае.

«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей», — подчеркнул он.

В январе сообщалось, что супруга украинского президента Елена Зеленская отдохнула в отеле за 773 тысячи рублей в сутки в Швейцарии.