В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

Песков: Объяснения Киева по поводу несостоявшегося обмена вряд ли правдоподобны

Объяснения Киева по поводу несостоявшегося обмена военнопленными и возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно назвать правдоподобными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее. Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить «пляски на костях» и забрать тела украинских военных. Зеленскому, как считает Шеремет, выгодно, чтобы бойцы ВСУ считались пропавшими без вести.

До этого Украина на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками украинских солдат.