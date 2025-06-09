В горсовете обвинили задержанного мэра Красноярска в использовании ресурсов в личных целях

Депутат горсовета Дюков: Задержанный Логинов использовал ресурсы в личных целях

Мэр Красноярска Владислав Логинова использовал городские ресурсы в личных целях. Об этом заявил депутат горсовета Вячеслав Дюков, его слова приводят «Известия».

Чиновник заявил, что в работе администрации Красноярска использовались масштабные коррупционные схемы, при этом глава города работал на личное обогащение, а не на благо горожан. Еще весной 2024 года, по его словам, были выявлены признаки системных нарушений в работе Логинова и его подчиненных — тогда вскрылось плохое качество дорожного ремонта.

Криминальные схемы, в которых был задействован градоначальник, включали картельные сговоры и фиктивные подрядные отношения. В частности, четыре миллиарда рублей, которые ежегодно выделялись на дорожные работы, с помощью цепочки субподрядов превращались в реальные доходы для «приближенных подрядчиков», а городская казна из этого получала лишь около пяти миллионов рублей. Откаты, по утверждению Дюкова, передавались непосредственно мэру.

Логинов, как отметил депутат, также пытался вывести из-под удара свою семью. Весной прошлого года работать в мэрии прекратили его жена и сын. Глава Красноярска, по мнению Дюкова, «предчувствовал развитие событий».

Логинова задержали 9 июня. По предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, однако официальных комментариев о его задержании пока нет. Показания против мэра Красноярска, по некоторым данным, дали его советник Артур Арутюнян, которого в феврале 2025 года задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а также находящиеся под следствием гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и Алексей Давыдов, работавший заместителем Логинова.

Логинов занял кресло градоначальника в сентябре 2022 года. С 2017 по 2022 год он занимал пост первого заместителя главы Красноярска, еще раньше руководил Свердловским и Советским районами города.