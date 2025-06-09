В Москве опровергли обвинения Киева в давлении на переговорщиков в вопросе обмена пленными

В России опровергли обвинения в давлении на украинских переговорщиков

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник написало, что слова главы российской группы переговорщиков Владимира Мединского о том, что Киев перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен пленными с Россией, не соответствуют действительности и являются фейком. «Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу», — сказал собеседник «РБК-Украины». Однако в России опровергли эту информацию.

Договоренность об обмене военнопленными и телами погибших была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций РФ и Украины. 7 июня помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский действительно сообщил, что российская делегация привезла в пункт обмена первую партию из 1,2 тысячи идентифицированных тел украинских военнослужащих и список из 640 военнопленных, однако представители Киева на место не явились. При этом замглавы Минобороны России Александр Фомин рассказал, что Москва «заблаговременно» сообщила Киеву о своих предложениях по обмену и была готова начать передачу тел уже на неделе. Он отметил, что сотрудники российской контактной группы прибыли на белорусско-украинскую границу для согласования технических вопросов на месте. «Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли», — сказал Фомин.

Информация о том, что Россия давит на украинскую сторону и требует быстрее провести обмен, нигде не фигурирует, напротив, РФ практически сразу отчиталась о переносе даты обмена. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александр Зорин добавил, что обмен и прием тел перенесены Киевом «на неопределенный срок». По его словам, украинской стороне был передан список из 640 фамилий военнопленных, однако Киев пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи соответствующего числа российских военнослужащих. «Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными», — заявил Зорин.

Министерство обороны России также показало на видео грузовики с телами 1212 солдат и офицеров ВСУ, отправленных Украине, но не принятых ею.

В самом украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что между Москвой и Киевом не было договоренностей о точной дате обмена телами погибших. Глава штаба Петр Яценко сообщил, что обмен перенесен на следующую неделю.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя это событие, сказал, что есть две возможные причины нежелания Украины забирать тела погибших солдат. Первая — материальная составляющая. «Почти все тела опознаны, а, значит, родственникам нужно будет выплатить очень большую сумму. Предполагается, что такие компенсации составляют порядка 10 процентов военных расходов Украины», — сказал Дандыкин. Кроме того, как считает военный эксперт, руководство страны не хочет раскрывать реальные потери в зоне боевых действий и опасается недовольства населения.

Как считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, Украина специально и целенаправленно срывает обмен и телами погибших, и тяжелоранеными пленными. Виновным в этом он назвал президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, отдал такое распоряжение. «Вы понимаете уровень гнили и извращения, до которого дошел режим? — возмутился украинский нардеп. — Они отказались забирать тела погибших украинских солдат!»

Срыв обмена также прокомментировали и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Киеву не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые». Она отметила, что в мире нет народов, который бы отказался предать земле своих солдат. «Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — заключила Захарова.

Информация, что Россия распространяет фейки о том, что Киев якобы отказался принимать первую партию тел погибших солдат, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».