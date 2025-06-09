Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 9 июня 2025Россия

В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

Политолог Маркелов допустил инсценировку конфликта между Маском и Трампом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом мог оказаться инсценировкой. Об этом заявил российский политолог Сергей Маркелов, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, слишком много денег и тайн задействовано у сторон конфликта. При этом политолог заявил, что Трампу «как воздух» нужны футуристические проекты Маска.

«Даже если это не инсценировка, то они это все в итоге перевернут в режим инсценировки, потому что им выгодно это продать как несерьезность происходящего. Сделать по договоренности или нет, но козлом отпущения Маска, немножко снять давление на себя», — сказал Маркелов.

Конфликт между Трампом и Маском произошел ранее в июне. Основатель Tesla раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

Ранее газета Strategic Culture предположила, что Трамп и Маск могли изобразить ссору, чтобы получить возможность отключить Киев от системы искусственных спутников Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    «Крылья Советов» объявили об уходе пятерых игроков

    МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

    В России предложили не ждать быстрого снижения ключевой ставки

    Россиянка в ковбойской шляпе похитила ребенка и отказалась отдавать его полиции

    Справившим нужду на БТР российским подросткам вынесли приговор

    Гогунский посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате

    Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости