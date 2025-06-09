В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

Политолог Маркелов допустил инсценировку конфликта между Маском и Трампом

Конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом мог оказаться инсценировкой. Об этом заявил российский политолог Сергей Маркелов, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, слишком много денег и тайн задействовано у сторон конфликта. При этом политолог заявил, что Трампу «как воздух» нужны футуристические проекты Маска.

«Даже если это не инсценировка, то они это все в итоге перевернут в режим инсценировки, потому что им выгодно это продать как несерьезность происходящего. Сделать по договоренности или нет, но козлом отпущения Маска, немножко снять давление на себя», — сказал Маркелов.

Конфликт между Трампом и Маском произошел ранее в июне. Основатель Tesla раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

Ранее газета Strategic Culture предположила, что Трамп и Маск могли изобразить ссору, чтобы получить возможность отключить Киев от системы искусственных спутников Starlink.