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18:06, 9 июня 2025Россия

В России высказались о совете отца Илона Маска россиянам по воспитанию детей

Политолог Калачев о воспитании Илона Маска отцом Эрролом: Счастливым он не стал
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Приехавший в Москву Эррол Маск, отец миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX, Илона Маска, дает россиянам советы, как растить гениев, однако после его воспитания сын так и не стал счастливым. Так о заявлениях Маска-старшего высказался в Telegram российский политолог Константин Калачев.

Эксперт напомнил слова Маска-младшего, который признавался, что его решение после развода родителей жить с отцом стало огромной ошибкой. «Он (отец) говорил, что я никчемен и никогда не добьюсь успеха. Постоянно насмехался надо мной», — привел слова Илона Маска Калачев.

Политолог добавил, что лишь благодаря успеху несчастного сына Маск-старший может поучать россиян, что детей следует воспитывать через побои. «Рецепт прост и незатейлив — много шлепков, и все», — подытожил Калачев позицию Эррола Маска.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула.

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