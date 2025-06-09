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12:13, 9 июня 2025Россия

В России заявили о начавшейся в США гражданской войне

Сенатор Пушков: Беспорядки в Лос-Анжелесе — гражданская война
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel de la Hoz / Reuters

Беспорядки из-за мигрантов в крупном американском городе Лос-Анжелесе — акт гражданской войны. Так о начавшемся в США противостоянии протестующих, мигрантов и силовиков высказался сенатор Алексей Пушков в Telegram.

Как заявил член Совета Федерации, протесты и беспорядки в городе говорят о том, что «гражданская война», начавшаяся еще при Джо Байдене из-за движения BLM, не прекращается и по сей день.

Также сенатор перепостил видео, на кадрах которого протестующий отбивается сразу от трех полицейских и убегает. Видео подписано фразой «американская полиция уже не та».

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министрам внутренней безопасности и обороны, а также генпрокурору Пэм Бонди, принять все необходимые меры «для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и положить конец беспорядкам.

ЖЗЛ
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