Володин объяснил действие контроля за детьми мигрантов при поступлении в школы России

Володин: Образовательные органы будут передавать данные о детях мигрантов в МВД

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин объяснил действие контроля за детьми мигрантов при поступлении в школы России. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД данные о детях мигрантов.

Он разъяснил, что в их числе, персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении, сведения об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, Володин рассказал, что уже было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17 процентов).

Спикер Госдумы напомнил, что по инициативе депутатов приняли закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории России.