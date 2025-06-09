Женщина случайно нашла 29 миллионов рублей на помойке

В Таиланде женщина случайно нашла 12 миллионов батов в пластиковом контейнере

В Таиланде женщина случайно нашла пластиковый контейнер с 12 миллионами батов (более 29 миллионов рублей) на помойке. Об этом пишет The Thaiger.

Случай произошел 5 июня в районе Паккрет, провинции Нонтхабури. Женщина по имени Уса позвонила в полицию вечером и рассказала, что нашла деньги в помещении для мусора на четвертом этаже своего жилого комплекса. Она вернулась домой вечером и заметила на своем этаже брошенный пластиковый контейнер. Он был почти новым, и Уса решила взять его себе. Однако внутри оказались пачки банкнот по тысячи батов (2,4 тысячи рублей). Денег было очень много, тайка испугалась и вызвала полицию.

Правоохранители осмотрели контейнер и, помимо денег, нашли внутри налоговые документы и еще одну официальную бумагу, ссылающуюся на Управление Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям. На всех документах было указано имя Тавиват.

Сотрудникам полиции удалось также найти название банка, откуда были сняты деньги. Оказалось, что их выдали в 2020 году. Сейчас следователи пытаются найти владельца крупной суммы и выяснить, каким образом она попала в мусор.

Ранее сообщалось, что в США нашли картину знаменитого канадского художника, которую украли из галереи в 2021 году. Работа Жана-Поля Риопеля нашли на помойке в Нью-Йорке.