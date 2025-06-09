Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 9 июня 2025Из жизни

Женщина случайно нашла 29 миллионов рублей на помойке

В Таиланде женщина случайно нашла 12 миллионов батов в пластиковом контейнере
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде женщина случайно нашла пластиковый контейнер с 12 миллионами батов (более 29 миллионов рублей) на помойке. Об этом пишет The Thaiger.

Случай произошел 5 июня в районе Паккрет, провинции Нонтхабури. Женщина по имени Уса позвонила в полицию вечером и рассказала, что нашла деньги в помещении для мусора на четвертом этаже своего жилого комплекса. Она вернулась домой вечером и заметила на своем этаже брошенный пластиковый контейнер. Он был почти новым, и Уса решила взять его себе. Однако внутри оказались пачки банкнот по тысячи батов (2,4 тысячи рублей). Денег было очень много, тайка испугалась и вызвала полицию.

Правоохранители осмотрели контейнер и, помимо денег, нашли внутри налоговые документы и еще одну официальную бумагу, ссылающуюся на Управление Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям. На всех документах было указано имя Тавиват.

Материалы по теме:
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

Сотрудникам полиции удалось также найти название банка, откуда были сняты деньги. Оказалось, что их выдали в 2020 году. Сейчас следователи пытаются найти владельца крупной суммы и выяснить, каким образом она попала в мусор.

Ранее сообщалось, что в США нашли картину знаменитого канадского художника, которую украли из галереи в 2021 году. Работа Жана-Поля Риопеля нашли на помойке в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили «стадо самолетов» на авиабазе в Ровенской области

    Россиян предупредили об угрозе еды с кишечной палочкой из «ВкусВилла»

    Раскрыта сумма предполагаемой взятки в деле задержанного мэра Красноярска

    Microsoft анонсировала новую игру Call of Duty

    Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ возле Дзержинска

    Появились подробности о расследовании подрыва ветерана СВО Гурциева

    Стало известно об аресте причастного к подрыву ветерана СВО Гурциева

    Пропавшую почти три месяца назад российскую школьницу достали из залива

    Стало известно о грозящих бывшей жене Бондарчука двойных штрафах

    Стало известно о горячей обстановке на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости