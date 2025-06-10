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17:34, 10 июня 2025Путешествия

Агрессивная чайка набросилась на туристку на Сахалине, разбила ей голову и попала на видео

Shot: На Сахалине агрессивная чайка набросилась на российскую туристку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На Сахалине агрессивная чайка набросилась на российскую туристку, разбила ей голову клювом и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что птица трижды нападала на Евгению на маяке Анива и вырвала ей волосы. Первое нападение чайка совершила на ногу девушки.

Врачам пришлось сбрить часть волос на затылке, чтобы обработать рану, из которой активно шла кровь. На видео девушка сидит в приемной больницы и смеется над случившимся.

Ранее пара оленей вышла на взлетно-посадочную полосу крупнейшего аэропорта японской префектуры Хоккайдо и парализовала его работу почти на час. Четыре самолета изменили пункты назначения, еще трем пришлось сделать круг перед посадкой.

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