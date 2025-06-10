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14:39, 10 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Реакцию Азербайджана на слова Мединского объяснили

Политолог Лазович: Реакция Азербайджана на слова Мединского не враждебна к РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Реакция Азербайджана на слова помощника президента России Владимира Мединского о спорном статусе Нагорного Карабаха не связана с враждебными посылами в адрес Москвы. Об этом рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, карабахский вопрос для Баку является чувствительным, а проблема его территориальной целостности после однодневной войны 2023 года — решенной.

В заявлении Баку просматривается акцент на том, что вопрос принадлежности Карабаха закрыт, а территориальная целостность Азербайджана не подлежит оспариванию (...) Поэтому реакция [со стороны Баку] была незамедлительной

Милан Лазовичпрограммный менеджер РСМД

Эксперт отметил, что этот случай глобально не ухудшит отношения между Россией и Азербайджаном. Ключевая проблема реакции Баку заключается в интерпретации слов помощника президента России.

Вопрос в том, кто и что увидел в цитате Владимира Мединского. Он в своем выступлении и не ставил под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану

Милан Лазовичпрограммный менеджер РСМД

Лазович также предостерег от заявлений о полном разрыве союзнических отношений Москвы и Баку. По его словам, обе стороны заинтересованы в совместных экономических проектах и продолжат работу по нормализации отношений в будущем.

Накануне МИД кавказской республики раскритиковал Владимира Мединского за его слова о спорном статусе Нагорного Карабаха, призвав российского чиновника «не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции».

Отношения России и Азербайджана с декабря 2024 года сопровождает напряженность, которая выливается в скандалы на уровне чиновников двух стран.

Вот это да!
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