Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 10 июня 2025Бывший СССР

Балицкий опубликовал новый список отвергнутых Киевом тел бойцов ВСУ

Балицкий опубликовал список тел бойцов ВСУ, которые Киев отказался обменивать
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новый список тел бойцов Вооруженных сил Украины, которые Киев отказался обменивать. Имена погибших украинских военных руководитель региона показал в Telegram.

В новой части списка содержатся личные данные 30 украинских военных. Большая часть из них погибла на территории Курской области и Донецкой народной республики.

«Судьба этих людей — судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — говорится в публикации.

Балицкий уже публиковал списки тел украинских военных 7 и 9 июня. Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия за сутки атаковала Украину сотнями дронов «Герань-2». На что способны эти беспилотники и почему их так трудно сбить?

    Опубликовано видео стрельбы в австрийской школе

    Курорт Сбера провел экологический субботник

    Появилось видео с задержанным мэром Красноярска из закрытого суда

    В России переход границы Днепропетровской области назвали началом создания буферной зоны

    Назван возможный срок третьего раунда переговоров России и Украины

    Россияне стали чаще платить лицом

    Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России

    Израиль открестился от поставок Patriot Украине

    Google анонсировала выход стабильной версии Android 16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости