Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новый список тел бойцов Вооруженных сил Украины, которые Киев отказался обменивать. Имена погибших украинских военных руководитель региона показал в Telegram.
В новой части списка содержатся личные данные 30 украинских военных. Большая часть из них погибла на территории Курской области и Донецкой народной республики.
«Судьба этих людей — судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — говорится в публикации.
Балицкий уже публиковал списки тел украинских военных 7 и 9 июня. Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.