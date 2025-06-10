Балицкий опубликовал список тел бойцов ВСУ, которые Киев отказался обменивать

Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новый список тел бойцов Вооруженных сил Украины, которые Киев отказался обменивать. Имена погибших украинских военных руководитель региона показал в Telegram.

В новой части списка содержатся личные данные 30 украинских военных. Большая часть из них погибла на территории Курской области и Донецкой народной республики.

«Судьба этих людей — судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», — говорится в публикации.

Балицкий уже публиковал списки тел украинских военных 7 и 9 июня. Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.