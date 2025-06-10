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14:55, 10 июня 2025Экономика

Доходы российских предпринимателей подсчитали

ВШЭ: За I квартал 2025 года бизнесмены в РФ заработали 1,6 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предпринимательская деятельность принесла россиянам в I квартале 2025 года рекордные 1,6 триллиона рублей. Это выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Их выводы процитировали «Известия».

Достигнутая сумма оказалась почти на 22 процента больше, чем та, которую зафиксировали в аналогичный период прошлого года. Тогда речь шла об 1,4 триллиона рублей, а в 2023 году — об 1,3 триллиона.

В целом же доходы жителей РФ за I квартал увеличились до 27 триллионов рублей.

В конце марта этого года сообщалось, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в 1,5 раза и больше. Однако у 19 процентов они упали не менее чем на 10 процентов.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в прошлом году реальные доходы россиян выросли на 8,5 процента.

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