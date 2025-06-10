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12:02, 10 июня 2025Спорт

Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Локомотив»

Футболист сборной России Николай Комличенко перешел из «Ростова» в «Локомотив»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко перешел из «Ростова» в московский «Локомотив». Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Футболист подписал контракт с красно-зелеными на три года. Его финансовые условия, а также стоимость трансфера, не уточняются. По информации портала Transfermarkt, москвичи заплатят ростовчанам 1,5 миллиона евро.

Комличенко будет выступать за «Локомотив» под 27-м номером. «Николай, добро пожаловать в "Локо"!» — говорится в сообщении клуба.

29-летний Комличенко выступал за «Ростов» с 2021 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых зыбил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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