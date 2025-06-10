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01:11, 10 июня 2025Мир

Трамп назвал Грету Тунберг странной личностью

Трамп назвал Грету Тунберг странной и посоветовал пройти курсы управления гневом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг «странной сердитой личностью», пишет Newsweek.

Журналисты попросили политика прокомментировать ситуацию с задержанием экоактивистки. По мнению Трампа, девушке надо пройти курсы управления гневом.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — подчеркнул глава государства. По мнению американского президента, у Израиля «и без похищения Греты Тунберг проблем достаточно».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила в нейтральных водах судно с Гретой Тунберг на борту. Экоактивистка обвинила власти Израиля в похищении.

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