Трамп назвал Грету Тунберг странной личностью

Трамп назвал Грету Тунберг странной и посоветовал пройти курсы управления гневом

Американский президент Дональд Трамп назвал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг «странной сердитой личностью», пишет Newsweek.

Журналисты попросили политика прокомментировать ситуацию с задержанием экоактивистки. По мнению Трампа, девушке надо пройти курсы управления гневом.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — подчеркнул глава государства. По мнению американского президента, у Израиля «и без похищения Греты Тунберг проблем достаточно».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила в нейтральных водах судно с Гретой Тунберг на борту. Экоактивистка обвинила власти Израиля в похищении.