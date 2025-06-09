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06:04, 9 июня 2025Мир

Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении

Экоактивистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении. Ее видеообращение опубликовала коалиция «Флотилия свободы», пишет ТАСС.

«Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — заявила экоактивистка. По ее словам, их перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль.

Ранее Армия обороны Израиля перехватила судно «Мадлин» с Гретой Тунберг на борту. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные перехватили судно в нейтральных водах. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило перехват судна и сообщило, что оно перенаправлено в порт города Ашдод. Также дипломатическое ведомство обвинило пассажиров «Мадлин» в попытке «устроить медиа-провокацию».

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