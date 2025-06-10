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12:12, 10 июня 2025Наука и техника

Apple лишила обновлений все компьютеры с процессором Intel

Все компьютеры Apple на базе Intel не получат обновлений в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновлений для своих компьютеров на базе Intel. На это обратило внимание издание MacRumors.

На мероприятии Platforms State of the Union для разработчиков представители Apple заявили, что все компьютеры на базе процессоров Intel лишились обновлений. Таким образом, macOS 26, представленная 9 июня и запланированная на осень, окажется последней операционной системой (ОС) для этих устройств.

C 2005 года Apple выпускала компьютеры Mac на базе процессором Intel. В 2020 году компания анонсировала полный переход на ARM-чипы собственной разработки Apple Silicon. «Mac на базе Intel не получат macOS 27, которая выйдет в следующем году, хотя обновления, добавляющие исправления безопасности, все еще могут быть», — заметили журналисты медиа.

ОС macOS 26 под названием Tahoe получила новый дизайн Liquid Glass, продвинутую поисковую строку Spotlight, поддержку окна Live Activities и многих функций из iOS.

9 июня Apple анонсировала iOS 26 для фирменных смартфонов. ОС получила редизайн, обновленные приложения «Телефон», iMessage, «Камера», функцию перевода с иностранного языка в реальном времени. Обновление выйдет осенью.

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