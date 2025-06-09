Apple представила iOS 26

Apple анонсировала iOS 26 для iPhone на презентации WWDC 2025

Американская корпорация Apple анонсировала новое поколение операционной системы (ОС) для iPhone. Трансляция презентации WWDC 2025 доступна на сайте компании.

Новая система получила название iOS 26. В первую очередь в Apple изменили дизайн интерфейса. В соответствие с новой концепцией Liquid Glass все иконки и элементы приложений имеют полупрозрачную основу. Также iOS 26 имеет обновленный экран блокировки. Дизайн Liquid Glass будет использоваться и в остальных ОС от Apple.

Представители Apple показали новый дизайн фирменных приложений. Так, в «Камере» убрали многие кнопки с функциями — они появляются при свайпах или возникают при необходимости. Во встроенном браузере Safari спрятали интерфейс, чтобы его элементы не мешали при полноэкранном отображении контента. Также значительно упростили интерфейс приложения «Фотографии».

Apple рассказала о новом приложении для звонков, в котором избранные контакты разместили в виде карточек в верхнем углу экрана. Кроме того, «Телефон» получил встроенную функцию виртуального секретаря, который сможет отвечать на звонки с неизвестных номеров. Во встроенном мессенджере iMessage появилась функция обоев для чатов, опросы, антиспам и возможность создать эмоджи с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Также на основе ИИ будет работать опция переводчика в реальном времени Live Translations. Ее встроили в «Телефон», FaceTime и iMessage.

В начале июня инсайдер Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple отложит запуск ряда новых функций в iOS на 2026 год. В первую очередь перспективные функции должны были внедрить в сервисах «Календарь» и «Здоровье».