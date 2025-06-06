Apple отложила запуск ИИ-функций

Bloomberg: Apple отложит запуск обновленных приложений в iOS до 2027 года

Корпорация Apple отложит запуск ряда перспективных функций в iOS на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман выяснил, что в iOS 26 должны были представить новые версии встроенных сервисов «Календарь» и «Здоровье». Однако за несколько дней до анонса компания приняла решение отложить запуск обновлений.

По информации Гурмана, в приложениях должна была появиться поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Он напомнил, что в марте Apple купила стартап Mayday Labs, который ранее создал программу-менеджер планирований для iPhone и Mac. Их приложение позволяло на основе имеющихся данных организовывать мероприятия и встречи. Автор считает, что такой же функционал получит новый «Календарь».

Приложение «Здоровье» также будет работать при поддержке ИИ. Сервис должен собирать данные со смартфона и умных гаджетов, анализировать их и отправлять пользователю различные рекомендации. По мнению аналитика, новые версии приложений появятся уже в 2026 году, в iOS 27.

Apple должна представить новые версии iOS и прочих операционных систем на мероприятии 9 июня.

Ранее газета Financial Times рассказала, что корпорация Apple пострадала из-за роста напряженности между США и Китаем. Американской фирме, в частности, не дают запустить ИИ-сервис Apple Intelligence в Китае.