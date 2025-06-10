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08:40, 10 июня 2025Мир

Израиль раскрыл судьбу Греты Тунберг и других задержанных активистов

Израиль депортирует Грету Тунберг и других активистов, пытавшихся попасть в Газу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Foreign Ministry / Reuters

Израиль депортирует шведскую активистку Грету Тунберг и других пропалестинских общественных деятелей, пытавшихся попасть в Газу на корабле. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что задержанные на борту направлявшегося в Газу судна с гуманитарной помощью пассажиры, в том числе активистка Грета Тунберг, были доставлены в аэропорт Тель-Авива для депортации», — сказано в материале.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлен», направлявшееся в Газу в рамках миссии некоммерческой организации «Флотилия свободы». Это не первая подобная акция — в 2010 году перехват аналогичного судна израильскими коммандос привел к смерти 10 активистов. Тунберг и другие участники нынешнего рейса утверждают, что везут в Газу только гуманитарные грузы.

Помимо самой Тунберг ЦАХАЛ задержал на корабле порядка десяти пропалестинских активистов, включая ирландского актера Лиама Каннингема. Многим он известен по роли в сериале «Игра престолов», где он сыграл Давоса Сиворта — рыцаря, а ранее контрабандиста, перевозившего нелегально по морю грузы, за что позже тот был наказан.

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