Известная актриса высказалась о вдохновении от уборки и готовки

Актриса Лерман заявила, что не находит вдохновения в уборке и готовке

Известная российская актриса Ольга Лерман заявила, что не любит убираться и готовить, хотя и занимается бытом. На эту тему она высказалась в интервью журналу WomanHit.

«Прибраться дома могу, как и еду приготовить, но никакого вдохновения в этом не нахожу», — отметила артистка, снявшаяся в сериалах «Плевако», «Урок» и «Мосгаз». Лерман также ответила на вопрос о том, что ей нравится в Нидерландах, где живут родители ее мужа-голландца. По словам актрисы, хотя это красивая «пряничная, сырная, вафельная» страна, которую, кроме активного Амстердама, отличает «притягательная атмосфера спокойствия», ей больше по душе мегаполисы. «Не могу без походов в театры, в музеи, без городских прогулок. Должна признаться, сейчас я Москву люблю больше, нежели в юности. Я уже нашла свое место, свои интересы, свой район. Я люблю гулять по старым улицам, особенно летом», — добавила она.

Ранее коллега Лерман, актер Юрий Насонов рассказал, что начал «ловить дзен» во время уборки после того, как женился.