Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:08, 10 июня 2025Мир

Калифорния подала в суд на Трампа

WSJ: Калифорния подала в суд на администрацию Трампа из-за решения по Нацгвардии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Калифорния подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп неоднократно прибегал к чрезвычайным полномочиям, чтобы выйти за рамки законной исполнительной власти», — говорится в иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско.

В документе также содержится просьба к судье отменить приказ Трампа о развертывании Нацгвардии без разрешения губернатора штата Калифорния Гевина Ньюсома.

«В субботу, 7 июня, он использовал протест, который местные власти контролировали, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки полномочиям и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — отмечается в жалобе.

Ранее Трамп подписал меморандум о вводе двух тысяч военнослужащих Нацгвардии США для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение американского лидера «целенаправленно провокационным» и пригрозил подать в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

    В квартиру российского политика пришли с обысками

    ВС России значительно ограничили логистику ВСУ в Красноармейске

    Из российских аптек пропал важный препарат для беременных

    Поставки бензина из России рухнули

    Россия нарастила поставки партнеру по БРИКС одного металла

    Молодой россиянин испугался звонка телефонного мошенника и перевел ему отцовские миллионы

    Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ расстреливать раненых российских военных

    Додик и Фицо попали в базу «Миротворца»

    Израиль раскрыл судьбу Греты Тунберг и других задержанных активистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости