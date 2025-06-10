«Это не музыка. Это пуля в сердце». Как песня о «Кухнях» в хрущевках заставила россиян рыдать и стала главным хитом лета?

Психолог Степаненко: Песня «Кухни» стала саундтреком коллективной терапии

Год назад об инди-рок-группе «Бонд с кнопкой» мало кто знал. А сегодня их композиция «Кухни» заняла первые места в рейтингах «ЯндексМузыка», «VK Музыка» и была названа первым хитом лета-2025. А на YouTube-канале группы у живой версии трека набралось более двух миллионов просмотров. Миллионы просмотров набирают и ролики, в которых звучит песня, в TikTok и в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причем в последней соцсети таких видео опубликовали уже более 70 тысяч. Но самое удивительное даже не это. Огромное количество людей, услышав песню про хрущевки, чувствуют одно и то же: тоску по беззаботному детству, светлую грусть и ощущение близости с людьми, которых уже давно нет рядом. Почему «Кухни» так полюбились россиянам и что о них говорит тоска по хрущевкам, «Лента.ру» выяснила у психологов.

Ностальгия по общему прошлому в хрущевках

Хотя песня «Кухни» только недавно ворвалась в чарты, на самом деле этому предшествовала большая и долгая работа. В социальных сетях песня стала популярна еще до официального выхода. Осенью 2024 года сначала фанаты группы, а затем и новые слушатели стали записывать короткие видео под эту песню. Главной темой такого контента была ностальгия. Под пронзительные строки о бережных и нежных хрущевках люди показывали старые фотографии, на которых были запечатлены скромные семейные посиделки, счастливые моменты детства и близких, которых уже нет.

К апрелю трек стал символом светлой грусти о прошлом, которое у каждого хоть и свое, но вместе с этим похоже на миллионы других жизненных историй, разворачивающихся на кухнях в типичных панельках. На YouTube-канале группы тысячи людей благодарят «Бонд» за эти эмоции и внезапно пробудившиеся воспоминания.

«Это не музыка. Это пуля в сердце. Четыре дня не могу остановиться. Отец снова живой. Максим, 38 лет. Порвали мою душу @MS-ok9sd пользователь YouTube

Я большой и бородатый дядька, а плачу как ребенок! Спасибо тебе большое, человече! @АртурАртурович-т3к пользователь YouTube

Мне 42 года. А на глазах слезы. Почему??? Скажите, что я не одна такая??!? @МиланаИбрагимова-ф6ю пользовательница YouTube

А в Instagram многие стали публиковать под «Кухни» фрагменты домашних семейных видео, на которых их близкие отмечали праздники, смеялись или пели. «Так хочется вернуться в то беззаботное детство хоть на минуточку. Посмотреть на бабушку молодую, на папу, на себя маленькую девочку», «Так сильно скучаю по бабушке и дедушке. Они были моим теплом и радостью, умели радоваться простому, окружали заботой и любовью. Хочется вернуться хотя бы на минуту в то время», — пишут пользователи в Instagram в комментариях под такими роликами.

Многие добавляют, что с возрастом поняли: их бедное детство было на самом деле не бедным, потому что рядом были любящие люди. «Эти праздники... Мамина "Черепаха", медовичок, "Тархун" и друзья с их миленькими подарками. Мы жили душевно, небогато, мы чувствовали, не потребляли и не бесились с жиру. И были самые счастливые и крутые, купаясь на даче в ржавой бочке вместе с жуками», — уверяют они.

Текст песни «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» Простишь меня за все или в одежде

Тихо плакать, тихо плакать,

Когда устанешь, приходи, приходи, приходи На кухни В бережных и нежных хрущевках

Хранилище надежд для потомков,

Рассыпанная соль на клеенке,

Молоко на губах обсохло,

Все могло быть неплохо,

Все могло быть неплохо,

Все могло быть На этих кухнях

Радостны дни твои,

Радостны дни твои,

Радостны дни твои. Времени вагон жить,

Обувь не снимая,

Спать и расходиться

По своим палатам. Простишь за все или в одежде

Тихо плакать, безнадежно,

Когда устанешь, приходи, приходи, приходи На кухни В бережных и нежных хрущевках

Хранилище надежд для потомков,

Рассыпанная соль на клеенке,

Молоко на губах обсохло,

Все могло быть неплохо,

Все могло быть неплохо,

Все могло быть На этих кухнях

Радостны дни твои,

Радостны дни твои,

Радостны дни твои. Автор: Илья Золотухин

«Люди из нашего двора»

Клинический психолог Геляна Ширикинова считает, что у «Бонда с кнопкой» получилось уловить сразу несколько болевых точек современных людей и очень деликатно на них воздействовать. По ее словам, группа создает песни, в которых полностью отсутствует превосходство над слушателями. «Это те самые знакомые люди из нашего двора, из нашей хрущевки. С ними нет разницы в социальном положении, они не распыляют тревогу и конкуренцию», — считает Ширикинова.

Фронтмен и автор всех песен «Бонда с кнопкой» Илья Золотухин действительно далек от типичного образа заносчивой рок-звезды. Он родился в Башкортостане, в городе Нефтекамске. До того как начать выступать с группой, успел поработать вахтовиком на Таймыре и гробовщиком в Москве

Даже сейчас, когда его «Кухни» возглавляют главные чарты страны, а группу приглашают выступить на крупных мероприятиях, например, на Национальной премии интернет-контента, публичный образ музыканта не изменился. В своем Telegram-канале он от души радуется успеху «Кухонь» и не скрывает страх стать звездой единственного хита. «У меня помимо кухонь еще есть песенки», — мягко напоминает он подписчикам.

Фото: промоматериалы группы «Бонд с кнопкой»

Еще одним попаданием в цель, по мнению Ширикиновой, стал сценический образ группы. «Парни, исполняющие песню, выглядят как всеми знакомые солисты "Агаты Кристи", "Кино" и других рок-гигантов, знакомых каждому вот уже несколько поколений», — считает психолог.

Если несколько лет назад такие простые образы на сцене казались зрителям устаревшими и даже скучными, то теперь аудитория соскучилась по маскулинности в ее классическом понимании: низкий голос, сдержанность в одежде, высокий рост и широкие плечи.

Клип «Кухни» как бы вписался в картинки последних 30 лет. А значит, объединил отцов и детей, получив в несколько раз больше слушательской аудитории Геляна Ширикинова клинический психолог

«Простота слов позволяет домыслить сюжет»

Психолог Юлия Шилова считает, что чувствовать ностальгию и светлую грусть по ушедшим дням — это нормальный результат работы психики. Дело в том, что восприятие человека действует таким образом, что прошлое всегда кажется хорошим и счастливым — просто потому, что там все известно. А вот будущее и настоящее воспринимаются, как нечто опасное и тревожное, так как будущие события предсказать невозможно, а неопределенность порождает страх, считает психолог.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Однако ностальгия появляется не спонтанно и не сама по себе, обычно ее пробуждают какие-то предметы или ситуации. По мнению Геляны Ширикиновой, песня «Кухня» как раз отлично справляется с этой задачей. И причина этого в том, что автор сумел подобрать слова, которые вытаскивают из памяти ассоциации о давно прошедших и забытых днях.

Психолог отметила, что секрет такого воздействия на психику заключается не в сложных метафорах, и не в продуманных поэтических техниках, а как раз в их отсутствии. «Простота слов, музыки и клипа позволяют домыслить любой сюжет. То есть можно перенести свой индивидуальный опыт, ассоциированный с коллективным общим прошлым в хрущевке, и получить собственную историю», — объяснила психолог.

«Саундтрек коллективной терапии»

Гештальт-терапевт, психолог сервиса «Ясно» Марина Степаненко считает, что цепочку ассоциаций, которые заставляют вспоминать прошлое, запускают слова-крючки, разбросанные по всему тексту. «Обратите внимание на детали вроде "рассыпанной соли на клеенке" или "молока на губах". Такие телесные яркие образы работают как сенсорные триггеры, мгновенно оживляя воспоминания о тепле семейных посиделок и разговорах», — пояснила психолог.

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Специалистка продолжила, что одни и те же слова-триггеры срабатывают для огромного количества людей, поскольку в хрущевках выросло несколько поколений. При этом всплывающие в памяти ассоциации у большинства людей похожи, что и дает ощущение общности. Как правило, кухни в маленьких квартирах связаны с доверительным общением, с простыми и понятными ценностями, когда близкие люди собираются и делятся друг с другом радостями и горестями.

«Кухни» стали саундтреком коллективной терапии, реабилитируя такие понятия, как «малая родина», «простота» и «общее» вместо «индивидуального» Марина Степаненко гештальт-терапевт, психолог

При этом, как отметила Степаненко, для каждого песня «Бонда с кнопкой» может иметь собственный терапевтический эффект. К примеру, люди старшего поколения находят в ней оправдание трудного прошлого. Миллениалы вспоминают безмятежное детство и дни, проведенные с родителями, которых у некоторых уже нет рядом. А представители поколения зумеров романтизируют эстетику «кухонь»: для них это протест против искусственности и пластика соцсетей.

Психолог предположила, что успех «Кухонь» отчасти объясняется тем, что в обществе образовался дефицит совместности. А песня этот дефицит восполняет, добавила она.