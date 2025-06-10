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18:05, 10 июня 2025Наука и техника

На Западе подсчитали оставшиеся у ВСУ танки Abrams

MWM: У ВСУ осталось четыре танка Abrams американского производства
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось четыре танка Abrams американского производства, подсчитало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Украинская армия потеряла 87 процентов своих основных боевых танков M1A1 Abrams, причем 27 из 31 машины, поставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года, были уничтожены или захвачены с тех пор, как они начали использоваться для фронтовых операций в феврале 2024 года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что к концу августа 2024 года потери оценивались примерно в две трети парка (20 из 31 танка).

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Издание пишет, что из-за больших потерь Abrams все реже появляются на поле боя. «Хотя остается неясным, сколько из захваченных танков Abrams были впоследствии возвращены в Россию и в каком состоянии находились некоторые из них, остается значительная вероятность того, что теперь у России больше работоспособных танков Abrams, чем у украинской армии», — замечает MWM.

Ранее издание написало, что американские танки M1A1SA Abrams, которые передали Киеву, расходуют слишком много топлива.

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