Накрашенный мужчина в голубом платье произвел впечатление на прохожих в российском городе

В Якутске полиция оштрафовала на 50 тысяч рублей мужчину в голубом платье

В Якутске накрашенный мужчина в голубом платье приставал на улице к прохожим, ругался матом и вел себя неадекватно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении МВД,

Инцидент произошел 9 июня возле торгового центра на улице Орджоникидзе. Неадекватное поведение мужчины произвело впечатление на людей, и они вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители увезли нарушителя общественного порядка в отдел полиции. Там была установлена личность задержанного — им оказался 47-летний уроженец Горного района.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также мировой суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»).

Ранее российский политолог Алексей Ярошенко предложил ужесточить наказание за мелкое хулиганство и штрафовать нарушителей в сто раз строже.