NetEase: Евросоюз и НАТО могут распасться из-за Украины

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс могут распасться из-за Украины. О таком риске предупредили авторы китайского портала NetEase.

«Украина — это ненасытная бездонная пропасть. Должны ли страны ЕС брать на себя ответственность за ее послевоенное восстановление, погашение долгов и так далее? А какой вклад Украина может привнести в ЕС? В краткосрочной перспективе страна только усугубит финансовое бремя союза», — говорится в статье. Авторы прогнозируют, что в случае, если Украина станет членом ЕС, Словакия и Венгрия могут принять решение о выходе из объединения, и ЕС встанет на путь распада.

Помимо этого, в публикации отмечается, что Украина также может косвенно привести к распаду НАТО из-за требования альянса увеличить военные расходы до 5 процентов ВВП якобы для борьбы с российской угрозой. Государства со слабой экономикой могут выступить против такого решения, что приведет к снижению авторитета и прочности НАТО, и некоторые страны могут покинуть блок.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России».