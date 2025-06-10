Названный командиром «Ахмата» дебилом священник высказался о конфликте

Названный командиром Алаудиновым дебилом схиигумен Гавриил призвал к миру

Схиигумен Гавриил, названный командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым дебилом, призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций. Сообщение с таким содержанием появилось в Telegram-канале «Проповеди схиигумена Гавриила».

В опубликованном тексте говорится, что между военачальником и священнослужителем произошел «своего рода конфликт», после которого второго отстранили от должности главы Сочинского Валаамского подворья. Отмечается, что в связи с этой ситуацией активизировались радикальные элементы из околоправославной среды.

Схиигумен Гавриил категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия! Никакой бунт в нашей Церкви неприемлем! авторы канала схиигумена Гавриила

Авторы публикации отметили, что Бог поругаем не бывает, и высказались за смирение верующих перед священноначалием.

Как сообщалось ранее, Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, а затем извинился. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что православная общественность не принимает извинений, так как генерал-лейтенант сделал это, потому что его знакомые сказали, чтобы он извинился «как кавказец перед старшим человеком».