Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 10 июня 2025Россия

Названный командиром «Ахмата» дебилом священник высказался о конфликте

Названный командиром Алаудиновым дебилом схиигумен Гавриил призвал к миру
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Cхиигумен Гавриил

Cхиигумен Гавриил. Кадр: Во имя Святого ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО! / YouTube

Схиигумен Гавриил, названный командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым дебилом, призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций. Сообщение с таким содержанием появилось в Telegram-канале «Проповеди схиигумена Гавриила».

В опубликованном тексте говорится, что между военачальником и священнослужителем произошел «своего рода конфликт», после которого второго отстранили от должности главы Сочинского Валаамского подворья. Отмечается, что в связи с этой ситуацией активизировались радикальные элементы из околоправославной среды.

Схиигумен Гавриил категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия! Никакой бунт в нашей Церкви неприемлем!

авторы канала схиигумена Гавриила

Авторы публикации отметили, что Бог поругаем не бывает, и высказались за смирение верующих перед священноначалием.

Материалы по теме:
Защитники военных, спасители алкоголиков и святые с Яндекс.Маркета. Как россияне делят небесных покровителей?
Защитники военных, спасители алкоголиков и святые с Яндекс.Маркета.Как россияне делят небесных покровителей?
23 октября 2023
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть» Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
21 июня 2020
«Опомнитесь, безумцы» Во времена СССР Церковь потеряла все. Как РПЦ восстанавливала свое могущество?
«Опомнитесь, безумцы»Во времена СССР Церковь потеряла все. Как РПЦ восстанавливала свое могущество?
29 апреля 2023

Как сообщалось ранее, Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, а затем извинился. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что православная общественность не принимает извинений, так как генерал-лейтенант сделал это, потому что его знакомые сказали, чтобы он извинился «как кавказец перед старшим человеком».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости