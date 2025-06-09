Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 9 июня 2025Россия

В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

В «Сорок сороков» не приняли извинений оскорбившего священника Алаудинова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpre.com

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин не принял извинения командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова, оскорбившего схиигумна Гавриила из Валаамского монастыря. Об этом сам активист рассказал изданию «Подъем» в Telegram.

Перед этим Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» за его высказывания о мусульманах. Затем он принес извинения.

Несмотря на это координатор «Сорока сороков» не стал снимать претензии к Алаудинову. «Он извинился не перед священным саном для православных христиан, он извинился, потому что его знакомые сказали, чтобы он извинился как кавказец перед более старшим человеком», — заявил Кормухин. Он добавил, что активисты отзовут написанные ими заявления после того как командир «Ахмата» извинится перед православной общественностью.

Ранее о мигрантах, большинство из которых исповедует ислам, высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    Бывший легионер «Динамо» вспомнил о полете на сломанном самолете в России

    Раскрыты две возможные причины нежелания Украины забирать тела погибших солдат

    В ЛНР объяснили значение продвижения ВС России в Днепропетровской области

    ФСБ задержала готовивших диверсию на оборонном предприятии в Москве

    ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в российском приграничье

    В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

    ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве

    В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

    Орудовавшего в России в 1990-х лесного маньяка заметили в рядах ВСУ. Он изощренно расправлялся с влюбленными парами в полнолуние

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости