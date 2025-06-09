В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин не принял извинения командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова, оскорбившего схиигумна Гавриила из Валаамского монастыря. Об этом сам активист рассказал изданию «Подъем» в Telegram.
Перед этим Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» за его высказывания о мусульманах. Затем он принес извинения.
Несмотря на это координатор «Сорока сороков» не стал снимать претензии к Алаудинову. «Он извинился не перед священным саном для православных христиан, он извинился, потому что его знакомые сказали, чтобы он извинился как кавказец перед более старшим человеком», — заявил Кормухин. Он добавил, что активисты отзовут написанные ими заявления после того как командир «Ахмата» извинится перед православной общественностью.
Ранее о мигрантах, большинство из которых исповедует ислам, высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.