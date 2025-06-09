В России не приняли извинения назвавшего священника «дебилом в рясе» Алаудинова

В «Сорок сороков» не приняли извинений оскорбившего священника Алаудинова

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин не принял извинения командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова, оскорбившего схиигумна Гавриила из Валаамского монастыря. Об этом сам активист рассказал изданию «Подъем» в Telegram.

Перед этим Алаудинов назвал священника «дебилом в рясе» за его высказывания о мусульманах. Затем он принес извинения.

Несмотря на это координатор «Сорока сороков» не стал снимать претензии к Алаудинову. «Он извинился не перед священным саном для православных христиан, он извинился, потому что его знакомые сказали, чтобы он извинился как кавказец перед более старшим человеком», — заявил Кормухин. Он добавил, что активисты отзовут написанные ими заявления после того как командир «Ахмата» извинится перед православной общественностью.

Ранее о мигрантах, большинство из которых исповедует ислам, высказался патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество, не желает учить язык, знать нашу культуру и даже уважать российские законы», — сказал он.